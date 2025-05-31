На Украине захватили еще один храм УПЦ

Активисты из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Ильинский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Заболотье Черновицкой области Украины. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.

«30 мая 2025 года клирики и активисты ПЦУ при поддержке полиции ворвались на территорию Ильинского храма УПЦ села Заболотье на Буковине и штурмом захватили церковь», — говорится в сообщении.

По информации СПЖ, они взломали дверь и зашли в храм, пока полицейские прикрывали их.

«Часть представителей ПЦУ разошлись, а некоторые из рейдеров, в том числе люди в военной форме, собираются ночевать в православной святыне», — добавили в союзе.

На этой неделе Черкасский городской совет лишил Украинскую православную церковь права на владение землей в городе. Такое решение местные депутаты приняли на внеочередной сессии совета.

До этого в Черкассах представители Православной церкви Украины захватили храм апостола Андрея Первозванного.

Ранее православные на Украине обратились за защитой в ООН после нападения ПЦУ.