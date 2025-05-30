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Общество
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В России утвердили эскизы предупреждений для некурительных табачных изделий

Минздрав утвердил четыре эскиза изображений для некурительных табачных изделий
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Министерство здравоохранения РФ

Министерство здравоохранения России утвердило четыре эскиза предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий. Такой приказ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, подписал глава ведомства Михаил Мурашко.

«Приказываю: утвердить эскизы предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в документе.

В приложении представлены эскизы предупреждений о вреде потребления табачных изделий, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний, инфарктов, импотенции и пародонтоза. Также на них указан номер телефона консультативного центра помощи в отказе от табака.

Приказ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

В январе в Минздраве сообщили, что добавки к некурительным табачным изделиям попали под ограничение в России. Соответствующее решение было принято на фоне изучения новых побочных эффектов, которые имеют такие добавки, как соли никотина, аммоний и производные аммония, аммиак, ацетальдегид и сахара.

Заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава России Виктор Зыков уточнил, что длительное употребление некурительных табачных изделий может привести к возникновению раковых заболеваний языка, губ, гортани, язвы желудка, разрушению зубной эмали и др.

Ранее нарколог предупредил россиян об угрозе привыкания к аромаингаляторам.

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