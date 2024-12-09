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Нарколог предупредил россиян об угрозе привыкания к аромаингаляторам

Врач-нарколог Исаев: с аромаингаляторов может начаться серьезная зависимость

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Алексей Майшев/РИА Новости

Среди российских подростков набирают популярность так называемые аромаингаляторы, которые они приобретают на маркетплейсах. Часто родители на это не обращают внимания, считая это безобидным увлечением. Однако с таких устройств может начаться серьезная зависимость, которая нанесет большой урон здоровью детей, предупредил президент независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с Общественной Службой Новостей.

В ингаляторах могут находиться безобидные компоненты, но это не столь важно – они все равно формируют у детей паттерн поведения, который затем приведет их к уже опасным вейпам.

«Профильным ведомствам надо очень серьезно ознакомиться с данным товаром. Не исключено, что это какая-то дополнительная уловка производителей вейпов и электронных сигарет для того, чтобы уже в детском возрасте прививать этот способ введения тех или иных химических веществ внутрь», — считает доктор.

Он сравнил такие приспособления с детским шампанским, подчеркнув, что то и другое – крайне вредно, так как формирует с детских лет склонность к зависимостям.

Важно, что на сегодня точно неизвестно о составе таких небулайзеров, поэтому входящие в них компоненты могут быть опасны. По мнению Исаева, все это говорит в пользу запрета на продажу аромаингаляторов несовершеннолетним, а также о необходимости провести соответствующую экспертизу товара с участием Минздрава и МВД.

Напомним, доктор медицинских наук, врач педиатр, доцент кафедры детских болезней Сеченовского Университета Павел Бережанский в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что в состав небулайзеров в любом случае входят углеводороды и такие же загустители, как для вейпов. Он подчеркнул, что у детей-аллергиков даже один вдох из аромаингалятора может вызвать острую реакцию вплоть до летального исхода, а длительное употребление может спровоцировать рак.

Юрист раскрыл главную опасность аромаингаляторов.

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