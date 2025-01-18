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В России попали под запрет добавки к некурительным табачным изделиям

Добавки к некурительным табачным изделиям попали под ограничение в РФ
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Depositphotos

Добавки к некурительным табачным изделиям попали под ограничение в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава России Виктора Зыкова.

Решение ограничить добавки приняло правительство России на фоне изучения новых побочных эффектов, которые имеют такие добавки, как соли никотинааммоний и производные аммония, аммиак, ацетальдегид и сахара.

«Вводится ограничение использования таких добавок в некурительных видах табачных изделий, таких как табак жевательный и нюхательный. Потребление некурительной табачной продукции является фактором риска развития целого ряда хронических заболеваний», — указано в постановлении правительства.

Зыков пояснил, что новые меры помогут профилактике потребления табака, в том числе и среди несовершеннолетних, которые используют некурительный табак в тайне от родителей для того, чтобы скрывать свою вредную привычку. Постановление вступит в силу 1 марта 2025 года.

До этого Госдума приняла проект о штрафах за продажу детям вейпов.

Ранее нарколог предупредил россиян об угрозе привыкания к аромаингаляторам.

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