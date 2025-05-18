В Москве увековечили память около 700 российских военкоров

В пределе строящегося храмового комплекса святых мучеников Анатолия и Протолеона, который находится в парке имени Артема Боровика в Москве, открылась Галерея памяти погибших российских журналистов. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что на мраморных плитах, установленных в галерее, высечены порядка 700 имен военных корреспондентов и писателей, которые погибли, освещая военные конфликты разных лет, начиная с Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

«На мраморных плитах в Галерее — 641 имя. Это журналисты, погибшие во время Великой Отечественной войны. И 55 имен — это журналисты, которые погибли в войнах последующих. Это и Вьетнам, и Афганистан, и Чечня, и Сирия, и Югославия. И, конечно, специальная военная операция», — сказал Соловьев.

По его словам, на плитах есть имена даже тех военкоров, кто погиб совсем недавно.

24 апреля сообщалось, что военный корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин умер в московском госпитале спустя почти месяц после того, как получил ранение при обстреле съемочной группы в Луганской народной республике. 24 марта автомобиль, в котором находился журналист, был поражен ракетой HIMARS в районе населенного пункта Михайловка. В результате атаки погибли трое сотрудников СМИ, Гольдин получил тяжелое осколочное ранение в голову.

Ранее в Совете Федерации заявили, что атаки на российских военкоров говорят о страхе властей Украины.