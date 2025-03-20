В России готовят закон о присвоении статуса ветерана журналистам

В СФ готовят закон о статусе ветерана для журналистов за работу в зоне спецоперации

Сенатор Александр Волошин готовит законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий журналистам, работающим в зоне военной операции. Об этом сам сенатор сообщил ТАСС.

Он рассказал, что проект закона будет готов в ближайшее время, после чего его направят на отзыв в правительство.

Согласно инициативе, соответствующий статус смогут получить журналисты, работавшие в зоне проведения спецоперации, районах боевых действий, вооруженных конфликтов, в зонах контртеррористической операции, а также на территории, где введено военное положение.

В настоящее время законом «О средствах массовой информации» (статья 47.1) работающим в горячих точках журналистам установлена компенсация, которая выплачивается за счет средств редакции исключительно в случае причинения вреда здоровью.

10 марта президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину обеспечить всем участникам военной операции право на статус ветерана. Он также отдал поручение распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей военных, пропавших без вести.

Ранее Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана у заключенных.