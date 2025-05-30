Стало известно, когда участники ЕГЭ начнут получать первые результаты экзаменов

Участники ЕГЭ начнут получать первые результаты экзаменов на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ, передает ТАСС.

«Ребята уже написали экзамены по истории, литературе, химии и математике базового и профильного уровней, а сегодня сдали ЕГЭ по обязательному предмету — русскому языку. На следующей неделе участники уже начнут получать первые результаты», — говорится в сообщении.

В этом году более 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.

Период аттестации начался с экзаменов по истории, литературе и химии. Затем выпускники школ будут сдавать профильную и базовую математику.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в этом году будут усилены меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ. Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы экзамены прошли «максимально безопасно, объективно».

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о возможности пересдачи ЕГЭ.