В Нижнем Новгороде готовят ПВР для жильцов загоревшейся девятиэтажки

Власти готовят пункт временного размещения (ПВР) для жителей девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде, где произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Юрий Шалабаев.

Он отметил, что к решению связанных с возгоранием вопросов подключились сотрудники Автозаводского района. В настоящее время они совместно с представителями управляющей компании работают с эвакуированными людьми.

«По окончании тушения возгорания станет понятно, кто нуждается в помощи. Для решения всех организационных вопросов районная администрация готовит ПВР в школе №190», — подчеркивается в заявлении.

Девятиэтажный жилой дом на улице Пермякова в Нижнем Новгороде загорелся днем 30 мая. В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что огонь охватил балконы на двух последних этажах и одну квартиру на восьмом этаже.

К ликвидации пожара привлекли 82 сотрудника экстренных служб и 21 единицу техники. Специалисты спасли из здания одного человека. Пострадали четыре жителя, в том числе ребенок.

29 мая издание NN.ru сообщило, что в Нижнем Новгороде госпитализировали двухмесячного ребенка с отравлением угарным газом. Инцидент произошел на Композиторской улице в Ленинском районе, но при каких обстоятельствах — в материале не уточнялось.

Ранее в Краснодарском крае потушили крупный пожар в жилом доме.