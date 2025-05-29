Двухмесячный младенец отравился угарным газом в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде малолетний ребенок попал в больницу с отравлением угарным газом. Об этом сообщает NN.ru.

Инцидент произошел 29 мая на Композиторской улице в Ленинском районе. Двухмесячный мальчик получил отравление угарным газом — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение. Telegram-канал Ni Mash сообщает, что в данный момент за его жизнь борются врачи.

До этого в Нижнем Новгороде в одном из домов на улице Крылова двое взрослых и десятилетний ребенок отравились угарным газом. Всех троих госпитализировали для оказания необходимой врачебной помощи, информации об их состоянии не поступало.

Ранее семья с маленькими детьми отравилась угарным газом в российском городе.