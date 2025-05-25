В кубанской станице потушили крупный пожар в жилом доме

МЧС: на Кубани потушили пожар в трехэтажном жилом доме

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в трехэтажном жилом доме в станице Староминской Краснодарского края, где огнем было охвачено 1,2 тыс. кв. м на верхнем этаже. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по региону.

В ведомстве подчеркнули, что во время ликвидации возгорания было эвакуировано 60 человек из горящего здания и еще 30 — из соседнего многоквартирного дома.

В МЧС добавили, что никто не пострадал, сотрудники ведомства устанавливают причину пожара.

До этого появились кадры с места пожара в станице Староминской Краснодарского края, где загорелся трехэтажный жилой дом.

В МЧС сообщили, что в здании проживает 60 человек, одного из них спасли пожарные, всех других эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.

На данный момент возгорание локализовано. На месте происшествия работают 73 пожарных и 25 единиц техники.

25 мая также произошел крупный пожар в торговом центре на улице Дзержинского в подмосковном Королеве.

По данным МЧС России, огонь охватил второй этаж ТЦ. В ведомстве сообщили, что в административном здании загорелись стройматериалы.

Ранее в деревне под Раменским загорелись два ангара.