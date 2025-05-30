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Общество
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В ДНР сотрудники МЧС потушили пожар на газонакопительной станции

МЧС: в городе Енакиево ДНР потушили пожар на газонакопительной станции

Сотрудники МЧС России потушили пожар на газовой накопительной станции в городе Енакиево Донецкой народной республики, возникший в результате атаки украинской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России пожар был успешно ликвидирован», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что горели емкости. На месте происшествия работали 42 человека личного состава с привлечением семи единиц техники.

Утром 30 мая стало известно, что украинские военные нанесли удар по газовой накопительной станции в Енакиево. По информации ТАСС, объект могли атаковать с помощью БПЛА самолетного типа, возник пожар.

22 мая сообщалось, что в Макеевке в ДНР спасатели ликвидировали пожар на территории производственного цеха. Огонь распространился на 189 квадратных метров, горели сэндвич-панели и конвейерная лента на хладокомбинате, где происходит экстренная заморозка продуктов. Пожар также повредил пластиковый потолок здания.

На месте работали 74 человека личного состава и 21 единица техники МЧС России, которые прибыли на место за 7 минут. Они быстро справились с возгоранием и не допустили, чтобы пламя перекинулось на другие части предприятия. Причины пожара устанавливаются.

Ранее были опубликованы кадры удара ВСУ по супермаркету в Донецке.

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