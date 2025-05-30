На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Стало известно об атаке ВСУ на газонакопительную станцию в ДНР

ТАСС: ВСУ ударили по газонакопительной станции в Енакиево ДНР
close
Павел Львов/РИА Новости

Украинские военные нанесли удар по газовой накопительной станции в Енакиево Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Предположительно, [атаковали с помощью] БПЛА самолетного типа, возник пожар», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе объездной дороги в Шебекино украинский FPV-дрон атаковал спецтехнику.

По его словам, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Один из мужчин получил множественные осколочные ранения живота, груди и плеча. У второго диагностированы минно-взрывная травма и ранения ноги. Кроме того, была повреждена техника, которая была целью удара.

28 мая электричка «Иволга» получила повреждения в результате атаки дрона ВСУ на Зеленоград. На опубликованных кадрах видно, что у одного из вагонов состава выбиты все стеклопакеты, а рядом с ним на земле образовалась воронка.

Ранее эксперт предупредил, что ВСУ могут ударить немецкими ракетами Taurus по Москве.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами