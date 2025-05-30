Стало известно об атаке ВСУ на газонакопительную станцию в ДНР

Украинские военные нанесли удар по газовой накопительной станции в Енакиево Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Предположительно, [атаковали с помощью] БПЛА самолетного типа, возник пожар», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе объездной дороги в Шебекино украинский FPV-дрон атаковал спецтехнику.

По его словам, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Один из мужчин получил множественные осколочные ранения живота, груди и плеча. У второго диагностированы минно-взрывная травма и ранения ноги. Кроме того, была повреждена техника, которая была целью удара.

28 мая электричка «Иволга» получила повреждения в результате атаки дрона ВСУ на Зеленоград. На опубликованных кадрах видно, что у одного из вагонов состава выбиты все стеклопакеты, а рядом с ним на земле образовалась воронка.

Ранее эксперт предупредил, что ВСУ могут ударить немецкими ракетами Taurus по Москве.