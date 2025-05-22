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Пожарные потушили крупный пожар на хладокомбинате в ДНР

МЧС: в Макеевке потушили пожар на хладокомбинате
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Макеевке в Донецкой народной республике спасатели ликвидировали пожар на территории производственного цеха. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По информации ведомства, огонь распространился на 189 квадратных метров, горели сэндвич-панели и конвейерная лента на хладокомбинате, где происходит экстренная заморозка продуктов. Пожар также повредил пластиковый потолок здания.

На месте работали 74 человека личного состава и 21 единица техники МЧС России, которые прибыли на место за 7 минут. Они быстро справились с возгоранием и не допустили, чтобы пламя перекинулось на другие части предприятия.

Причины пожара устанавливаются.

До этого в Барнауле на улице Звездной произошел пожар в складском помещении, пожар удалось локализовать на площади 900 квадратных метров. В ходе тушения пожара были эвакуированы две грузовые автомашины. В ведомстве уточнили, что обошлось без пострадавших.

Ранее на северо-востоке Москвы произошел пожар в жилом доме, есть пострадавшие.

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