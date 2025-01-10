Опубликованы кадры удара ВСУ по супермаркету в Донецке

Появилось видео прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с супермаркетом в Донецке. Кадры опубликованы в Telegram-канале RT.
«Позже удар был нанесен и по зданию», — говорится в публикации.
По предварительной информации, ранения получили два человека.
В оперативных службах представителям СМИ рассказали, что удар пришелся на супермаркет «Молоко». По предварительным данным, ВСУ атаковали город с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Подробности пока не уточняются.
В ночь на 10 января украинские военные атаковали Ростовскую область с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотников.
Исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что из-за действий ВСУ в двух населенных пунктах произошли пожары. В селе Чалтырь загорелись частный дом и несколько машин, а в селе Крым зафиксировали возгорание на территории производственного предприятия.
Более того, на территории хутора Крюков были повреждены ряд построек и семь жилых домов. Также урон получило здание школы.
Ранее четыре человека пострадали при атаке ВСУ на автомобильную заправочную станцию в Херсонской области.