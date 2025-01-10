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Опубликованы кадры удара ВСУ по супермаркету в Донецке

Появились кадры удара ВСУ рядом с супермаркетом в Донецке

Появилось видео прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с супермаркетом в Донецке. Кадры опубликованы в Telegram-канале RT.

«Позже удар был нанесен и по зданию», — говорится в публикации.

По предварительной информации, ранения получили два человека.

В оперативных службах представителям СМИ рассказали, что удар пришелся на супермаркет «Молоко». По предварительным данным, ВСУ атаковали город с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Подробности пока не уточняются.

В ночь на 10 января украинские военные атаковали Ростовскую область с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотников.

Исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что из-за действий ВСУ в двух населенных пунктах произошли пожары. В селе Чалтырь загорелись частный дом и несколько машин, а в селе Крым зафиксировали возгорание на территории производственного предприятия.

Более того, на территории хутора Крюков были повреждены ряд построек и семь жилых домов. Также урон получило здание школы.

Ранее четыре человека пострадали при атаке ВСУ на автомобильную заправочную станцию в Херсонской области.

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