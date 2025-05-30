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Общество
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На юге Москвы оцепили улицу из-за подозрительного предмета

Осторожно, Москва: в Восточном Бирюлево оцепили улицу из-за странного предмета

На юге Москвы оцепили улицу из-за предмета, похожего на боеприпас. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В Восточном Бирюлево у жилого дома на улице Лебедянская, 19 обнаружили предмет, похожий на боеприпас», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:42 по московскому времени.

На кадрах видно, как на месте работают оперативные службы.

В конце марта Telegram-канал SHOT писал, что на северо-востоке Москвы на улице Летчика Спирина сотрудники экстренных служб сняли оцепление после того, как провели обследование предмета, похожего на гранату. Очевидцам удалось найти человека, который оставил подозрительный предмет. Его допросили полицейские.

До этого сообщалось, что в Приморье двое мужчин с охолощенным оружием и муляжами гранат спровоцировали эвакуацию из торгового центра. Двух подозрительных мужчин на парковке заметили посетители торгового центра «Седанка Сити», очевидцы обратились в полицию. На место прибыл наряд Росгвардии, по словам местных жителей, мужчины продемонстрировали посетителям ТЦ автомат.

Ранее силовики оцепили улицу в Москве из-за предмета, похожего на противопехотную мину.

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