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У торгового центра во Владивостоке задержаны вооруженные мужчины

Во Владивостоке из-за двух мужчин с оружием эвакуировали торговый центр

В Приморье двое мужчин с охолощенным оружием и муляжами гранат спровоцировали эвакуацию из торгового центра. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Приморского края.

Двух подозрительных мужчин на парковке заметили посетители торгового центра «Седанка Сити», очевидцы обратились в полицию. На место прибыл наряд Росгвардии, по словам местных жителей, мужчины продемонстрировали посетителям ТЦ автомат.

«Я подошел, спросил, оружие страйкбольное или настоящее, он сказал — «никак нет», отстегнул рожок, показал его мне. Я подошел к охраннику, указал, что на входе — ребята с оружием. Охранник сначала не поверил, пришлось его убеждать, вызвали Росгвардию и ГИБДД», — сообщил свидетель произошедшего.

Посетителей торгового центра эвакуировали, по сообщению правительства Приморского края, у неизвестных изъяты охолощенное оружие и муляжи двух гранат, оружие не боевое и опасности не представляет.

Ранее неизвестный открыл стрельбу на улице в Нижегородской области.

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