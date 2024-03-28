В Москве оцепили улицу из-за муляжа гранаты

На северо-востоке Москвы на улице Летчика Спирина сотрудники экстренных служб снимают оцепление после того, как они провели обследование предмета, похожего на гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что люди обнаружили на московской улице предмет, который похож на гранату. При этом сообщается, что очевидцы также нашли человека, который оставил гранату. Его допрашивают полицейские.

27 марта в Сургуте мужчина оставил похожий на гранату предмет в Центре социального обслуживания населения.

До этого сообщалось, что в Приморье двое мужчин с охолощенным оружием и муляжами гранат спровоцировали эвакуацию из торгового центра. Двух подозрительных мужчин на парковке заметили посетители торгового центра «Седанка Сити», очевидцы обратились в полицию. На место прибыл наряд Росгвардии, по словам местных жителей, мужчины продемонстрировали посетителям ТЦ автомат.

Ранее неизвестный открыл стрельбу на улице в Нижегородской области.