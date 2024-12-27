Силовики оцепили улицу в Москве из-за предмета, похожего на противопехотную мину

Mash: в Москве оцепили улицу из-за предмета, похожего на мину «Лепесток»

Силовики оцепили улицу Плещеева в Москве из-за предмета, похожего на противопехотную мину «Лепесток». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, предмет был обнаружен на домофоне одного из подъездов.

19 декабря на территории городской клинической больницы (ГКБ) имени Д.Д. Плетнева в Москве нашли коробку с противопехотными минами. К медицинскому учреждению прибыли экстренные службы, место обнаружения опасных предметов было оцеплено.

17 декабря неизвестный сообщил о бомбе, заложенной под автомобиль председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

До этого в Подмосковье был предотвращен взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащего замдиректору оборонного предприятия АО НПК «КБМ».

21-летний Шандро Шишков и 23-летний Денис Кайзер через мессенджер получили заказ и заложили мину под автомобиль Toyota Land Cruiser замдиректора по производству «Конструкторского бюро машиностроения» Геннадия Девяткова. Взрывное устройство должно было сработать утром, когда топ-менеджер сядет в машину и поедет на работу. Взрыв удалось предотвратить.

Ранее в МВД заявили об увеличении числа попыток поджогов и подрывов административных зданий.