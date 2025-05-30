Экс-заместитель главы МЧС в российском регионе получил условный срок за подлог

Бывшего заместителя главы МЧС Самарской области признали виновным в превышении должностных полномочий и подлоге. Об этом сообщает Следком региона в Telegram-канале.

Следствие установило, что с 2022 по 2023 год фигурант уголовного дела согласовывал специализированным юридическим организациям документы по пожарной безопасности строящихся домов.

«Вносил ложные сведения о коллегиальном принятии указанных решений в целях ускорения государственной процедуры выдачи разрешительной документации», — сказано в сообщении.

Суд приговорил мужчину к условному сроку в 2 года и 6 месяцев, с испытательным сроком на два года.

В конце апреля этого года Дорогомиловский районный суд столицы приговорил бывшего начальника управления специальной пожарной охраны МЧС РФ Дмитрия Даудашвили к 15 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки.

17 апреля текущего года сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя приговорил экс-главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к 5,5 года колонии и штрафу в 1,75 миллиона рублей за взяточничество. Помимо срока и штрафа, суд запретил Садаклиеву занимать руководящие должности в течение семи лет.

Ранее сообщалось, что в Калининграде экс-замминистра здравоохранения обвиняют в мошенничестве.