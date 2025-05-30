На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Экс-заместитель главы МЧС в российском регионе получил условный срок за подлог

СК Самарской области: экс-заместитель главы МЧС признан виновным в подлоге
close
Dizzy_Studio/Shutterstock

Бывшего заместителя главы МЧС Самарской области признали виновным в превышении должностных полномочий и подлоге. Об этом сообщает Следком региона в Telegram-канале.

Следствие установило, что с 2022 по 2023 год фигурант уголовного дела согласовывал специализированным юридическим организациям документы по пожарной безопасности строящихся домов.

«Вносил ложные сведения о коллегиальном принятии указанных решений в целях ускорения государственной процедуры выдачи разрешительной документации», — сказано в сообщении.

Суд приговорил мужчину к условному сроку в 2 года и 6 месяцев, с испытательным сроком на два года.

В конце апреля этого года Дорогомиловский районный суд столицы приговорил бывшего начальника управления специальной пожарной охраны МЧС РФ Дмитрия Даудашвили к 15 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки.

17 апреля текущего года сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя приговорил экс-главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к 5,5 года колонии и штрафу в 1,75 миллиона рублей за взяточничество. Помимо срока и штрафа, суд запретил Садаклиеву занимать руководящие должности в течение семи лет.

Ранее сообщалось, что в Калининграде экс-замминистра здравоохранения обвиняют в мошенничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами