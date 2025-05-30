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Общество
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От летнего отдыха в Анапе стали отказываться из-за новой проблемы

Россияне стали отказываться от отдыха в Анапе из-за водорослей на пляжах
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WR studio/Shutterstock

Россияне стали отказываться от отдыха в Анапе из-за водорослей на пляжах, гниющих на мелководье и песке. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По словам отдыхающих, на местных пляжах стоит невыносимая вонь, сравнимая с запахом сероводорода. Люди жалуются, что это мешает им загорать и плавать. Туристы утверждают, что водоросли заполонили почти всю береговую линию Черноморского побережья, где нет течений.

В мае сообщалось, что в Анапе, несмотря на запрет Роспотребнадзора, желающих поплавать в Черном море становится все больше с каждым днем.

О нарушении запрета на купание сообщил Telegram-канал «ЧП Краснодара и края», прикрепив к посту видео с отдыхающими.

23 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае остаются непригодными для купания. Она добавила каждый день специалисты отбирают песок и воду на 150 пляжах региона. Пока в этих местах небезопасно отдыхать, на местах проводятся работы по очистке. Вся территория побережья, по словам Поповой, остается зоной «особого контроля и мониторинга».

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.

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