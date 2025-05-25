Пляжи Анапы заполнили отдыхающие, несмотря на запрет Роспотребнадзора

В Анапе отдыхающие купаются в море, несмотря на запрет Роспотребнадзора

В Анапе, несмотря на запрет Роспотребнадзора, желающих поплавать в Черном море становится все больше с каждым днем. В загрязненной мазутом воде плещутся даже дети, сообщает Telegram-канал «ЧП Новороссийск».

«Дети купаются в реке Анапке. По пляжам ездит авто с рупором и напоминает о запрете купания», — говорится в посте.

Авторы канала в подтверждение своих слов опубликовали несколько видеороликов, на которых можно увидеть загрязненную воду и людей на пляже и в воде.

Также о нарушении запрета на купание сообщил Telegram-канал «ЧП Краснодара и края», прикрепив к посту видео с отдыхающими.

«В Анапе купаться нельзя, но туристы думают по-другому! Сотрудники МЧС предупреждают о вреде мазута для здоровья. Но с каждым днем купающихся все больше», — отметили авторы публикации.

23 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае остаются непригодными для купания.

По ее словам, каждый день специалисты отбирают песок и воду на 150 пляжах региона. Пока в этих местах небезопасно отдыхать, на местах проводятся работы по очистке. Вся территория побережья, по словам Поповой, остается зоной «особого контроля и мониторинга».

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.