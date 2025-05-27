Более 200 спасателей участвуют в устранении последствий взрыва на химзаводе в КНР

В КНР задействовали 232 спасателя для устранения последствий взрыва на химзаводе

Для устранения последствий взрыва на химическом заводе в китайской провинции Шаньдун задействовали 232 спасателя и 55 единиц техники. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

После получения отчета об инциденте министр по управлению чрезвычайными ситуациями КНР Ван Сянси принял меры, потребовав организации профессиональных сил для скорейшего тушения пожара, проведения расследования и поисково-спасательных работ, а также привлечения медицинских специалистов для лечения раненых. На данный момент информации о количестве пострадавших не поступало.

Взрыв в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. произошел 27 мая около 11:57 (06:57 мск) в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая.

15 мая ядовитое облако накрыло испанский город Алькала-де-Гуадаира после взрыва на химзаводе. Власти рекомендовали местным жителям, а это около 77 тысяч человек, немедленно укрыться в домах и плотно закрыть окна.

При этом за несколько дней до этого произошел еще один подобный инцидент. На складе химикатов возле Барселоны вспыхнул пожар. Около 160 тысяч человек получили распоряжение не выходить из дома.

Ранее ВСУ пытались атаковать химзавод в Ивановской области.