На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число пострадавших при взрыве на химическом заводе в Шаньдуне

SCMP: 19 человек получили ранения и 11 пропали после взрыва на заводе в КНР
close
Social media video/Reuters

В результате взрыва на химическом заводе в городе Гаоми в провинции Шаньдун на востоке КНР пострадали 30 человек. Об этом пишет South China Morning Post.

Ранения получили 19 человек. Еще 11 пропали — пятерым из них выжить не удалось, шестерых продолжают искать.

Причина взрыва пока не обнаружена. Известно, что ударная волна выбила окна во многих близлежащих домах. В устранении последствий инцидента участвуют 232 человека с использованием 55 единиц техники.

Компания Shandong Youdao Chemical, на заводе которой произошел взрыв, была основана в 2019 году и обладает штатом из свыше 300 человек. Shandong Youdao Chemical является крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса и производит около 11 тыс. тонн этого продукта в год.

До этого в пяти районах Испании был объявлен режим ЧС из-за пожара на складе с хлором. Жителей городов Виланова-и-ла-Желтру, Сан-Пере-де-Рибес и Кубельес в Барселоне, а также Куниты и Калафеля в Таррагоне призвали не выходить на улицу, держать двери и окна закрытыми и не пользоваться кондиционерами.

Ранее ребенок бросил петарду в люк и спровоцировал взрыв, перевернувший автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами