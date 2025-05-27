Названо число пострадавших при взрыве на химическом заводе в Шаньдуне

SCMP: 19 человек получили ранения и 11 пропали после взрыва на заводе в КНР

В результате взрыва на химическом заводе в городе Гаоми в провинции Шаньдун на востоке КНР пострадали 30 человек. Об этом пишет South China Morning Post.

Ранения получили 19 человек. Еще 11 пропали — пятерым из них выжить не удалось, шестерых продолжают искать.

Причина взрыва пока не обнаружена. Известно, что ударная волна выбила окна во многих близлежащих домах. В устранении последствий инцидента участвуют 232 человека с использованием 55 единиц техники.

Компания Shandong Youdao Chemical, на заводе которой произошел взрыв, была основана в 2019 году и обладает штатом из свыше 300 человек. Shandong Youdao Chemical является крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса и производит около 11 тыс. тонн этого продукта в год.

До этого в пяти районах Испании был объявлен режим ЧС из-за пожара на складе с хлором. Жителей городов Виланова-и-ла-Желтру, Сан-Пере-де-Рибес и Кубельес в Барселоне, а также Куниты и Калафеля в Таррагоне призвали не выходить на улицу, держать двери и окна закрытыми и не пользоваться кондиционерами.

Ранее ребенок бросил петарду в люк и спровоцировал взрыв, перевернувший автомобиль.