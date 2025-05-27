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В Китае произошел взрыв на химическом заводе

На химзаводе в провинции Шаньдун в Китае прогремел взрыв
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Graeme Kennedy/Shutterstock/FOTODOM

На химическом заводе, который находится в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая, прогремел взрыв. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел около 11:57 (06:57 мск) 27 мая в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd.

«В настоящее время принимаются все необходимые меры по спасению и ликвидации последствий», — говорится в публикации.

15 мая ядовитое облако накрыло испанский город Алькала-де-Гуадаира после взрыва на химзаводе. Власти рекомендовали местным жителям, а это около 77 тысяч человек, немедленно укрыться в домах и плотно закрыть окна.

При этом за несколько дней до этого произошел еще один подобный инцидент. На складе химикатов возле Барселоны вспыхнул пожар. Около 160 тысяч человек получили распоряжение не выходить из дома.

Ранее ВСУ пытались атаковать химзавод в Ивановской области.

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