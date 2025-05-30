Стали известны подробности похорон жертв резни в Байкальске

ТАСС: нескольким детям стало плохо во время похорон жертв резни в Байкальске

В Байкальске во время похорон детей, которые стали жертвами резни на вечеринке, нескольким подросткам стало плохо. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, церемония проходила в Свято-Троицком храме. Проститься с ребятами пришли друзья и одноклассники. Нескольким детям стало плохо, им потребовалась медицинская помощь.

По информации местного издания «ИрСити», 30 мая горожане простились с 16-летней девушкой и двумя юношами 14 и 15 лет.

Трагедия с участием подростков произошла в частном доме в СНТ «Горный Байкал» 28 мая. Подростки собрались, чтобы отпраздновать день рождения сверстницы. После ссоры с девушкой 17-летний гость напал на подростков и стал наносить им множественные удары ножом.

В результате пострадали четыре человека. Еще пять, включая убийцу, умерли. Один молодой человек находится в больнице в состоянии комы. Во время нападения школьник повредил ему легкое.

Ранее женщина чудом спасла школьницу, забрав ее с вечеринки с резней в Байкальске.