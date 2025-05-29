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Школьник, пострадавший при нападении в Байкальске, находится в коме

Baza: медики ввели в кому одного из пострадавших после нападения в Байкальске
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Shutterstock/FOTODOM

Медики спасают одного из школьников, которые выжили, но серьезно пострадали во время нападения молодого человека в Байкальске. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, школьника ударили в легкое, после чего он потерял много крови. Школьника поместили в искусственную кому. Не исключается, что пациенту заменят легкое.

Известно, что принадлежащий семье пострадавшего дом находился недалеко от места, где праздновали подростки. Родителям пострадавший рассказал, что вечером поздравит знакомую с днем рождения, затем пойдет ночевать к бабушке и дедушке.

«Позже выяснилось, что старшие родственники не знали о том, что к ним едет внук», – сообщается в публикации.

Об инциденте стало известно накануне. Группа подростков собралась в садоводческом товариществе «Горный Байкал», чтобы отметить день рождения. На вечеринке 17-летний молодой человек напал на сверстников с ножом.

В результате четверых участников застолья госпитализировали, еще пятерых, включая самого нападавшего, спасти не удалось.

Ранее нижегородец впал в кому после поступления в больницу с менингитом.

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