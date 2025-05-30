На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Появилось видео с похорон подростков после резни в Байкальске

В Байкальске прошли похороны трех подростков после резни на вечеринке

В Байкальске Иркутской области похоронили трех подростков после резни на вечеринке. Кадры опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На видео можно заметить толпу у входа в храм, где проходила панихида. Затем из церкви вынесли гробы с телами детей и погрузили в машины.

По информации местного издания «ИрСити», прощальная церемония проходила в Свято-Троицком храме в микрорайоне Южном. 30 мая горожане простились с 16-летней девушкой и двумя юношами 14 и 15 лет. На похороны подростков пришло много людей. Они молча стояли небольшими группами, чтобы проститься с детьми.

В репортаже издания говорится, что позже в ритуальном зале одной из женщин стало плохо, на место прибыла карета скорой помощи.

Резня в доме в СНТ «Горный Байкал» произошла 28 мая. Подростки собрались, чтобы отпраздновать день рождения сверстницы. После ссоры с девушкой 17-летний гость напал на подростков и стал наносить им множественные удары ножом.

В результате пострадали четыре человека. Еще пять, включая убийцу, умерли. Один молодой человек находится в больнице в состоянии комы. Во время нападения школьник повредил ему легкое.

Ранее женщина чудом спасла школьницу, забрав ее с вечеринки с резней в Байкальске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами