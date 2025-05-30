Беспилотники повредили несколько медучреждений Курска

Несколько медучреждений Курска получили повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная в социальной сети «ВКонтакте», передает ТАСС.

«Некоторые удары пришлись непосредственно на окна больничных палат. К счастью, ни один человек из числа пациентов и медперсонала не пострадал», — уточнила она.

Так, в стационаре Курской городской больницы №1 им. Н. С. Короткова выбило окна и были повреждены рамы. В самой поликлинике было выбито несколько окон, повреждения получили стеклянные двери, пострадал новый фасад здания. Окна выбило в офтальмологической клинической больнице, в центре профилактики и борьбы со СПИДом, кожно-венерологическом диспансере и в Курской областной стоматологической поликлинике. Кроме того, в результате атаки выбило стекла входной группы в бюро судебно-медицинской экспертизы.

«Также посечены три автомобиля Курской городской больницы №1 и одна машина Курского кожно-венерологического диспансера», — добавила Письменная.

Ночью 30 мая Telegram-канал SHOT, ссылаясь на очевидцев, сообщил, что украинский беспилотник упал на крышу больницы в Курске.

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.