Обломки беспилотника упали на крышу больницы в Курской области

SHOT: украинский беспилотник упал на крышу больницы в Курске

Украинский беспилотник упал на крышу больницы в Курске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

«Первые взрывы прогремели примерно в 23:20, после этого было еще несколько с разными интервалами. Над городом уже сбито несколько воздушных целей и продолжает активно работать ПВО», — уточняет издание.

Впоследствии стало известно, что обломки одного беспилотника упали на крышу больницы в центре Курска — это здание Курской городской больницы №1, из-за падения обломков были выбиты стекла.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн также сообщил, что на данный момент известно об одном раненом — 27-летний мужчина ехал в автомобиле.

До этого стало известно, что в Курской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

26 мая в Курской области украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по гражданскому грузовому автомобилю «КамАЗ». Инцидент произошел в деревне Свобода Рыльского района. В результате атаки дрона сгорела кабина грузовика, пострадавших нет.

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.