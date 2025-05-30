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С начала сдачи ЕГЭ с экзаменов удалили более 200 человек

Глава Рособрнадзора Музаев: с начала ЕГЭ с экзаменов удалили свыше 200 человек
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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Более 200 участников ЕГЭ были удалены с экзаменов, стартовавших 23 мая. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

«По итогам первых двух дней экзамена, 23 мая и 27 мая, у нас были удалены с экзамена свыше 200 человек, 70 человек из них — за использование средств связи», — сказал он.

В этом году более 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.

Период аттестации начался с экзаменов по истории, литературе и химии. Затем выпускники школ будут сдавать профильную и базовую математику.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в этом году будут усилены меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ. Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы экзамены прошли «максимально безопасно, объективно».

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о возможности пересдачи ЕГЭ.

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