ФСБ задержали украинцев, планировавших устроить взрыв в херсонской Каховке

В Каховке задержали подозреваемых в подготовке взрыва авто с военными РФ

Сотрудники ФСБ задержали троих выходцев с Украины, которые по заданию Киева планировали устроить взрыв в херсонской Каховке около памятника «Танк Т-34» во время митинга. Об этом представители ведомства сообщили РИА Новости.

По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанные сотрудничали с украинскими спецслужбами. Они пытались подорвать автомобиль с российскими военнослужащими, однако операция провалилась. Также выяснилось, что злоумышленники планировали покушение на одного из представителей администрации Голопристанского округа с помощью самодельного взрывного устройства.

Кроме того, по информации спецслужбы, задержанные признались в том, что осенью 2024 года были завербованы украинской стороной через соцсети. Их задачей была передача данных о размещении подразделений российских Вооруженных сил на территории Херсонской области.

Также стало известно, что украинские спецслужбы готовили теракт во время мемориального мероприятия в Каховке, посвященного памятной дате. Подробности инцидента уточняются.

Ранее суд приговорил жителя Ставрополья к 18 годам за подготовку теракта на предприятии.