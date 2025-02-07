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В трех городах РФ задержали женщин, подозреваемых в подготовке терактов и диверсий

ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону агентов спецслужб Киева
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону задержали четырех женщин, которых подозревают в подготовке терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

В ФСБ заявили, что они были завербованы украинскими спецслужбами и прошли на территории Украины обучение по обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению беспилотниками, а также методам выявления наружного наблюдения.

В ходе обысков по местам их проживания сотрудники службы изъяли взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению взрывного устройства, «а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами», говорится в сообщении.

При этом отмечается, что молодые женщины не были непосредственно связаны между собой, лишь две задержанные женщины в Ростове-на-Дону оказались бывшими одноклассницами.

Задержанные дали признательные показания, добавили в спецслужбе.

4 февраля военный суд в Екатеринбурге приговорил священнослужителя челябинского храма к 6 годам колонии за призывы к терроризму.

Ранее в Ярославле сотрудники ФСБ задержали троих мужчин за призывы к экстремизму.

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