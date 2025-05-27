Сотрудники ФСБ задержали жителя Пензы по подозрению в госизмене

Пензенца арестовали за передачу секретной информации украинским спецслужбам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ.

«Фигурант в сети Интернет инициативно установил и поддерживал контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины, по заданию куратора собрал и передал ему сведения, содержащие персональные данные военнослужащих, принимающих участие в проводимой ВС РФ специальной военной операции, предполагая наступления для них негативных последствий», — сообщили в ФСБ.

В ФСБ уточнили, что переданная информация могла быть использована украинскими войсками против Вооруженных сил России. Арестованный 1995 года рождения был задержан 22 мая.

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