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Сотрудники ФСБ задержали жителя Пензы по подозрению в госизмене

Пензенца арестовали за передачу секретной информации украинским спецслужбам
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Shutterstock

Пензенца арестовали за передачу секретной информации украинским спецслужбам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ.

«Фигурант в сети Интернет инициативно установил и поддерживал контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины, по заданию куратора собрал и передал ему сведения, содержащие персональные данные военнослужащих, принимающих участие в проводимой ВС РФ специальной военной операции, предполагая наступления для них негативных последствий», — сообщили в ФСБ.

В ФСБ уточнили, что переданная информация могла быть использована украинскими войсками против Вооруженных сил России. Арестованный 1995 года рождения был задержан 22 мая.

До этого Верховный Суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 17 годам колонии 21-летнего Станислава Удовики.

Ранее жителю Крыма вынесли приговор за госизмену.

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