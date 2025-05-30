Аэропорт Нелькана приостановил работу

Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае приостановил работу из-за размокания взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщили в Telegram-канале авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

«Аэропорт Нелькана закрыт с 08:00 (01:00 мск. — «Газета.Ru») до 17:00 (10:00 мск. — «Газета.Ru») в связи с размоканием грунтовой ВПП», — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что в связи с закрытием аэропорта рейсы, запланированные на время ограничений, были перенесены. Самолеты отправятся из Хабаровска. Пассажиры смогут получить ответы на свои вопросы в рабочее время.

29 мая аэропорт Калуги временно ограничил работу. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Чуть больше чем через час авиагавань возобновила работу.

В этот же день московский аэропорт Внуково возобновил работу в полном объеме. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы столичного аэропорта приняли все необходимые меры для безопасности пассажиров.

Ранее столичный аэропорт предупредил о возможных задержках рейсов.