В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Калуги сняты ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения в аэропорту Грабцево вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

29 мая сообщалось, что московский аэропорт Внуково возобновил работу в полном объеме. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы столичного аэропорта приняли все необходимые меры для безопасности пассажиров.

Вечером 28 мая Кореняко заявил, что аэропорты Московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — работают в штатном режиме, они работают на отправку и прием самолетов.

Ранее столичный аэропорт предупредил о возможных задержках рейсов.