В аэропорту Внуково сняты ранее введенные ограничения

Росавиация: во Внуково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Московский аэропорт Внуково возобновил работу в полном объеме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что в аэропорту Внуково сняты ранее введенные для обеспечения безопасности полетов ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По словам пресс-секретаря Росавиации, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы столичного аэропорта приняли все необходимые меры для безопасности пассажиров.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника, летевших на Москву.

Вечером 28 мая представитель Росавиации сообщил, что аэропорты Московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — работают штатно, отправляют и принимают самолеты.

Ранее столичный аэропорт предупредил о возможных задержках рейсов.