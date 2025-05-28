На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках рейсов

Шереметьево предупредил о задержках рейсов в течение дня на фоне атак БПЛА
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках рейсов днем 28 мая на фоне атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале аэропорта.

«Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения рейсов», — говорится в публикации.

Пассажиров призвали уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт, а также отслеживать информацию о статусе через колл-центры авиакомпаний.

В Шереметьево усилили работу обслуживающего персонала и наземных служб.

«Проводится работа с пассажирами по информированию, переоформлению на новые рейсы, предоставлению услуг на время ожидания вылета», — добавили в пресс-службе аэропорта.

Росавиация сообщила, что в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский с 07:15 (мск) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами