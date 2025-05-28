Шереметьево предупредил о задержках рейсов в течение дня на фоне атак БПЛА

Аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках рейсов днем 28 мая на фоне атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале аэропорта.

«Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения рейсов», — говорится в публикации.

Пассажиров призвали уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт, а также отслеживать информацию о статусе через колл-центры авиакомпаний.

В Шереметьево усилили работу обслуживающего персонала и наземных служб.

«Проводится работа с пассажирами по информированию, переоформлению на новые рейсы, предоставлению услуг на время ожидания вылета», — добавили в пресс-службе аэропорта.

Росавиация сообщила, что в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский с 07:15 (мск) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.