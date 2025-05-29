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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Калуги введены ограничения на прием и выпуск самолетов
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dentorson/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Калуги временно ограничил работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что временные ограничения прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Калуга (Грабцево) для обеспечения безопасности полетов.

29 мая сообщалось, что московский аэропорт Внуково возобновил работу в полном объеме. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы столичного аэропорта приняли все необходимые меры для безопасности пассажиров.

Вечером 28 мая Кореняко заявил, что аэропорты Московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — работают в штатном режиме, они работают на отправку и прием самолетов.

Ранее столичный аэропорт предупредил о возможных задержках рейсов.

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