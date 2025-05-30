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В Хмельницкой области произошел массовый конфликт граждан с ТЦК

В Хмельницкой области сотни человек заблокировали машину ТЦК и порезали ей шины
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

В Хмельницкой области произошел массовый конфликт граждан с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По его данным, конфликт произошел в городе Каменце-Подольском. Он начался после того, как сотрудники ТЦК силой усадили мужчину в машину. В результате прохожие окружили автомобиль и порезали ему шины.

Участниками конфликта стали около сотни человек. На место прибыли сотрудники полиции, которые окружили автомобиль ТЦК для защиты.

21 мая в Одессе мужчина спрятался на верхушке дерева в попытке скрыться от сотрудников ТЦК. Спустя несколько часов приехали сотрудники экстренных служб города и помогли ему спуститься. В ходе операции были задействованы пожарные машины.

26 мая украинец ранил военного в здании территориального центра комплектования. Инцидент произошел, когда мужчину доставили в ТЦК для проверки документов. Военнослужащий получил ранение предплечья.

Ранее на Украине женщина «‎отбила» своего мужа у сотрудников ТЦК и попала на видео.

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