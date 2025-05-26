Украинец ранил военного в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Прилуки Черниговской области Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Чернигов» со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел, когда мужчину доставили в ТЦК для проверки документов. Военнослужащий получил ранение предплечья.

Нападавшего задержали. В ближайшее время в отношении него будет возбуждено уголовное дело, ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Накануне в украинском городе Кременчуге неизвестные набросились на автомобиль ТЦК, разбили зеркала машины и ударили молотком по лобовому стеклу. Военкомы успели уехать с места происшествия.

17 мая сообщалось, что на Украине полиция будет задерживать и доставлять в ТЦК военнообязанных граждан, которые были признаны ограниченно годными к воинской службе, но утратили такой статус.

С прошлого октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее солдат ВСУ получил срок за стрельбу по детям, назвавшим его сотрудником ТЦК.