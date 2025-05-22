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Лукашенко призвал всех сажать картофель

Лукашенко: всем нужно высаживать картофель, чтобы не знать проблем
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Shamil Zhumatov/AP

Чтобы избежать проблем из-за заморозков и сложных погодных условий, всем нужно сажать картошку. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с руководителями районов, передает издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Мы больше посеяли картофеля. И даже тем, кто не возделывал картофель, советую этим заниматься. Еще время есть, семена есть. Это надо довести до всех», — заявил он.

По словам белорусского лидера, заморозки осуществили свое «грязное дело» и нанесли ущерб посевам. При этом критичной ситуации в сельскохозяйственной сфере нет, добавил Лукашенко.

Он подчеркнул, что больше всего из-за непогоды пострадали зерновые культуры, но эти площади будут засеяны кукурузой. Помимо этого, Лукашенко призвал взрастить достаточное количество лука, моркови и других овощей.

До этого белорусский лидер дал указание разобраться в причинах повышения цен на картофель и призвал привлечь к ответственности виновных в этом. По его словам, картофеля в стране оказалось недостаточно. Президент выразил недоумение, почему невозможно произвести необходимое количество этого овоща, заложить его на хранение и затем продать населению.

Ранее Лукашенко рассказал, как есть картошку и не поправляться.

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