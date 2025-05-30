В Великобритании заметили НЛО над аэропортом

В Великобритании сняли на видео НЛО над аэропортом Манчестера

Над аэропортом Манчестера в Великобритании заметили неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом сообщает портал What's The Jam.

На опубликованных кадрах показан серебристый шар, движущийся над взлетно-посадочной полосой. По словам автора ролика, он заметил НЛО, когда сидел в пабе при аэропорте.

«Он был шарообразным, и на него не влияли порывы ветра. Он двигался по идеальной прямой справа налево с постоянной скоростью прямо над взлетно-посадочной полосой», — сказал очевидец.

27 мая во время авиарейса из Санкт-Петербурга во Владикавказ в небе заметили неопознанный летающий объект. Объект находился примерно на 300 метров выше уровня полета пассажирского лайнера и двигался в восточном направлении.

26 мая экипаж рейса, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, сообщил об НЛО в небе. Пилоты заметили в небе странный объект белого цвета и многоугольной формы, летевший на высоте 600–900 метров выше их маршрута.

Ранее бывший моряк ВМС США рассказал о встрече с НЛО.