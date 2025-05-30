На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Великобритании заметили НЛО над аэропортом

В Великобритании сняли на видео НЛО над аэропортом Манчестера
close
Shutterstock

Над аэропортом Манчестера в Великобритании заметили неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом сообщает портал What's The Jam.

На опубликованных кадрах показан серебристый шар, движущийся над взлетно-посадочной полосой. По словам автора ролика, он заметил НЛО, когда сидел в пабе при аэропорте.

«Он был шарообразным, и на него не влияли порывы ветра. Он двигался по идеальной прямой справа налево с постоянной скоростью прямо над взлетно-посадочной полосой», — сказал очевидец.

27 мая во время авиарейса из Санкт-Петербурга во Владикавказ в небе заметили неопознанный летающий объект. Объект находился примерно на 300 метров выше уровня полета пассажирского лайнера и двигался в восточном направлении.

26 мая экипаж рейса, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, сообщил об НЛО в небе. Пилоты заметили в небе странный объект белого цвета и многоугольной формы, летевший на высоте 600–900 метров выше их маршрута.

Ранее бывший моряк ВМС США рассказал о встрече с НЛО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами