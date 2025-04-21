Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший моряк ВМС США рассказал о встрече с НЛО

Бывший моряк ВМС США Уиггинс рассказал о встрече с НЛО в океане в 2023 году
close
Efrem Lukatsky/AP

Бывший моряк ВМС США Алехандро Уиггинс заявил о наблюдении неопознанных летающих объектов (НЛО) рядом с кораблем USS Jackson в феврале 2023 года. Об этом сообщает телеканал KLAS-TV.

По словам Уиггинса, он находился на дежурстве как специалист по радарам, когда оборудование зафиксировало четыре аномальные отметки. Объекты не оставляли тепловых следов, что исключало наличие двигателей. Моряк вышел на палубу и увидел свет, который «выныривал из воды и поднимался в небо». Видеозапись инцидента была опубликована позже, что побудило Уиггинса рассказать о произошедшем.

«Это было нечто необъяснимое. Я никогда не видел ничего подобного за годы службы», — отметил бывший моряк.

14 апреля ЦРУ опубликовало отчет, в котором сказано, что более 20 советских солдат окаменели после встречи с пятью инопланетянами-гуманоидами. Ведомство ссылается на материал украинской газеты 1993 года. Также ранее сообщалось, что американская разведка якобы десятилетиями изучает внеземные объекты, отправляя на места их приземления военных. Так, они смогли завладеть девятью НЛО. Однако никакой официальной информации, подтверждающей эти слухи, нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пилоты российского самолета увидели НЛО в небе над Москвой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами