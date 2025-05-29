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Общество
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В дептрансе прокомментировали информацию о задымлении на станции «Таганская»

Дептранс опроверг информацию о задымлении состава на станции «Таганская»

В департаменте транспорта Москвы прокомментировали информацию о задымлении состава на станции метро «Таганская». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Информация о задымлении состава не соответствует действительности», — отметили в дептрансе.

Там подчеркнули, что движение на Таганско-Краснопресненской линии в графике.

В дептрансе добавили, что эвакуация пассажиров со станции «Таганская» не требуется, вентиляционные шахты были переключены в режим дымоудаления, а специалисты устанавливают причины произошедшего.

До этого сообщалось, что на станции столичного метро «Таганская» произошло задымление.

На опубликованных кадрах видно, что густой дым заполнил платформу станции. Эвакуация пассажиров не проводилась. Причины произошедшего не уточняются.

В апреле в Москве на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро эвакуировали пассажиров поезда из-за задымления под вагоном. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры покинули поезд.

Ранее пассажиры московского метро избили пьяного мужчину за приставания к подросткам.

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