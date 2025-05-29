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Общество
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Рецидивист, насиловавший дочь жены, снова попал под суд за надругательство над девушкой

В Брянске мужчину будут судить за изнасилование дочери экс-супруги
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Жителя Брянска обвиняют в надругательстве над 19-летней девушкой. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в апреле текущего года 37-летний мужчина пришел в гости к бывшей супруге, где изнасиловал ее дочь. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении брянца возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера в отношении этой же девушки, но в тот момент она была несовершеннолетней.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Крыму пьяный мужчина надругался над 50-летней родственницей с инвалидностью. Россиянин силой выволок ее из дома, вывез в лес и там изнасиловал. Из-за проблем со здоровьем женщина не сразу поняла, что происходит. Семья пострадавшей обратилась в полицию.

Ранее мужчина едва не изнасиловал девочку в отеле и получил пулю от ее матери.

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