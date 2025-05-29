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Пьяный крымчанин вывез в поле родственницу-инвалида и изнасиловал

Mash: в Крыму мужчина вывез в поле и изнасиловал родственницу-инвалида
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Depositphotos

В Крыму пьяный мужчина вывез в поле 50-летнюю родственницу с инвалидностью и изнасиловал ее. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел в селе Войково. 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с несовершеннолетним родственником пришел в дом к тете своей супруги. Он набросился на женщину, силой вытащил ее из дома и увез в поле. Там агрессор достал нож, принудил жертву раздеться и изнасиловал ее. Из-за инвалидности пострадавшая не сразу осознала произошедшее.

Родственники женщины обратились в полицию. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт изнасилования. После этого близкие насильника пытались уговорить семью пострадавшей замять дело, предлагая деньги и оказывая психологическое давление.

Подозреваемый задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Ранее россиянин угостил школьницу газировкой с наркотиками и изнасиловал.

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