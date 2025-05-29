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Мужчина едва не изнасиловал девочку в отеле и получил пулю от ее матери

В США мать застала мужчину со своей 12-летней дочерью и выстрелила в него
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Shutterstock/271 EAK MOTO

Американка спасла дочь от изнасилования, выстрелив в мужчину в мотеле. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел в Индианаполисе. По данным издания, в день инцидента 12-летняя пострадавшая и ее сестра заметили, что мать не вернулась. Они подключили к поискам бабушку, в результате они обнаружили родительницу в вестибюле вместе с мужчиной по имени Брюс Пирс.

В какой-то момент семья стала паковать вещи, но 12-летняя девочка осталась в номере, так как ей стало плохо. Позже к ней зашел Пирс, прижал к кровати и стал рвать одежду.

В этот момент в номер вошла мать ребенка. Заметив, в какой ситуации находится дочь, она открыла стрельбу по мужчине. В результате женщина и ребенок уехали из мотеля вместе с родственницами, но вскоре вызвали полицию.

Подозреваемому понадобилась помощь медиков. Ему предъявили обвинения в попытке изнасилования, незаконном хранении оружия и попытке растления ребенка. Известно, что в 2016 году его уже привлекали к ответственности по последней статье.

Ранее во Франции хирурга, изнасиловавшего 299 детей, приговорили к 20 годам тюрьмы.

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