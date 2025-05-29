В РФ разрешили взыскание морального вреда с наследников обвиняемого

Конституционный суд Российской Федерации разрешил возложение на наследников лица, совершившего преступление, обязанность компенсировать моральный вред потерпевшим. Об этом сообщает ТАСС.

«29 мая 2025 года Конституционный Суд РФ допустил возложение на наследников лица, совершившего преступление... обязанности выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим», — говорится в публикации.

Такое решение было вынесено по жалобе Марата Мухаметчина и Алины Байгускаровой из Югры, на мать которых напал пьяный муж. Нападавшего не стало, когда он находился в СИЗО, поэтому его не судили. Дети женщины еще при его жизни были признаны потерпевшими и подали гражданские иски о возмещении морального вреда, а потом переадресовали эти иски к его наследникам.

Суд первой инстанции взыскал с одного из наследников по 500 тыс. рублей, однако Верховный суд Башкортостана решение отменил и постановил отказать в иске, посчитав, что ответчик не является лицом, причинившим моральный вред. Кроме того, сама обязанность компенсации не была установлена при жизни обвиняемого, указал суд.

КС же определил, что прекращение производства по уголовному делу по причине смерти обвиняемого никак не влияет на обязательство по возмещению морального вреда. Он также подчеркнул, что возложение на наследника обязанности по возмещению вреда, причиненного преступлением, реализует конституционные гарантии прав пострадавших.

23 мая сообщалось, что судья Конституционного суда РФ Людмила Жаркова может стать заместителем председателя инстанции, ее кандидатуру вынес на рассмотрение Совета Федерации президент страны Владимир Путин. Комитет Совфеда по конституционному законодательству рассмотрит кандидатуру Жарковой 3 июня.

Ранее председатель Конституционного суда Зорькин высказался о проблеме коррупции.