Наблюдатели зафиксировали более сотни нарушений во время сдачи ЕГЭ

Родители-наблюдатели зафиксировали 115 нарушений во время первых экзаменов, стартовавших 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«В этом году Рособрнадзор активно привлекает родителей обучающихся, в том числе представителей родительских комитетов, к мониторингу хода экзаменов. <...> Общее количество зафиксированных нарушений составило 115», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пунктах проведения ЕГЭ присутствовало более четырех тысяч родителей выпускников.

В этом году более 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.

Период аттестации начался с экзаменов по истории, литературе и химии. Затем выпускники школ будут сдавать профильную и базовую математику.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в этом году будут усилены меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ. Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы экзамены прошли «максимально безопасно, объективно».

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о возможности пересдачи ЕГЭ.