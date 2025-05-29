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Стало известно, где жил второй погибший при взрыве в Ставрополе

РИА Новости: погибший с Гурциевым в Ставрополе снимал квартиру в соседнем доме
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СУ СК России по Ставропольскому краю

Второй погибший при взрыве в Ставрополе мужчина снимал квартиру в жилом доме рядом с местом трагедии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Второй мужчина – 1995 года рождения, он официально не работал, снимал квартиру в доме на Чехова, где произошел взрыв», — заявил он.

По данным агентства, погибший был уроженцем хутора Первомайский Новоалександровского района Ставропольского края и был зарегистрирован в одной из станиц Кавказского района Краснодарского края.

До этого сообщалось, что после подрыва Гурциева Следственный комитет (СК) завел уголовное дело об убийстве и приобретении взрывчатки.

Трагедия произошла поздно вечером 28 мая. Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев происшествия писал, что неизвестный мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадали случайные прохожие. Спустя некоторое время гибель двух мужчин подтвердили в оперативных службах.

На следующий день губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров раскрыл личность одного из убитых. По его словам, специалисты рассматривают все версии произошедшего, в том числе теракт.

Ранее губернатор Ставрополья рассказал, что Гурциева ждала новая должность.

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